شكرا لقرائتكم خبر عن خطة ميدانية لـ «الأمر بالمعروف» بالمدارس والجامعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية استعداده للعمل خلال العودة الحضورية للتعليم العام والجامعي بخطة ميدانية وتوعوية متكاملة، قائمة على تنفيذ جولات ميدانية على مدارس البنين والبنات والجامعات والكليات والمعاهد، وبذل كل الجهود الميدانية والتوعوية وتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.

ونوه مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة، الشيخ فهد الثبيتي، بأن تطبيق خطة عمل الجولات الميدانية والتوعوية من بداية العام الدراسي الأول تحظى بإشراف وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وبمتابعة واهتمام من الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن السند.