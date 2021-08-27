شكرا لقرائتكم خبر عن «ديرتنا بلا تشوهات» تجمل شوارع القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت بلدية القطيف حملة توعوية تحت شعار «ديرتنا بلا تشوهات»، والتي تستهدف توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، والمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن مظاهر التشوه البصري.

وأكد رئيس بلدية القطيف م. محمد الحسيني أن الحملة انطلقت بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد بمشاركة أكثر من 200 متطوع ومتطوعة من أفراد المجتمع لتمكينهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030 عبر مشاركة المتطوعين بكل حب وعطاء وانتماء في طلاء الأرصفة، ودهان مطبات عبور المشاة، ومسح الكتابات في أسوار المدارس، والإبلاغ عن السيارات التالفة ورفعها من قبل المقاول في محيط مدارس البنين والبنات في كافة مدن وبلدات المحافظة.

ولفت إلى صيانة وإعادة صيانة بعض الشوارع المحيطة بالمدارس وتزويد بعضها بمطبات صناعية، والتنسيق مع إدارة الحدائق والتشجير بالملاحظات الخاصة بالحدائق المجاورة للمدارس، والتنسيق مع إدارة الإنارة لتلافي بعض السلبيات.