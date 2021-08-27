شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش 31 مجمعا سكنيا بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية وسط الدمام حملاتها التفتيشية على مساكن العمال خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية المتعلقة بسكن العمال.

وأوضح رئيس البلدية م. عبدالله الشمري أن البلدية كثفت من وتيرة جولاتها الرقابية ضمن لجنة متابعة مساكن العمال والمكونة من عدة جهات حكومية ذات العلاقة، حيث استهدفت الحملة 31 مجمعًا سكنيًا بهدف التأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات البلدية ومعالجة التكدس وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى توعية العمال وتعريفهم بالإرشادات الوقائية الصحيحة، إضافة إلى تزويد ملاك المساكن باللائحة المحدثة التي تتضمن اشتراطات الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته والإجراءات الاحترازية في السكن الصحي المناسب للعمالة.