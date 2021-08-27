شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة ربع طن «فحم محلي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، ربع طن من الفحم المحلي، وذلك خلال حملة تفتيشية على أماكن بيع الفحم بالمحافظة.

وقال مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري: إن الحملات التفتيشية والجولات الميدانية مستمرة طوال العام، لوقف تدهور الغطاء النباتي، وتحقيق التنمية المستدامة للمراعي والغابات الطبيعية بالمملكة.

وبين أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطوات التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة، للحد من ظاهرة الاحتطاب، والتي أسهمت أيضا في تنامي الوعي المجتمعي.