شكرا لقرائتكم خبر عن عطل تقني يوقف حركة منافذ السفر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقف عطل فني في مركز المعلومات، الحركة في عدد من المنافذ في المملكة، ورصدت ”الخليج 365” تكدسات بمسار الجوازات بالاتجاه إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد، وكذلك منفذ الرقعي باتجاه دولة الكويت، مما أجبر البعض على الاتجاه عكس حركة السير للعودة إلى حيث أتوا. وبدورها، وجهت ”الخليج 365” الاستفسارات إلى الجوازات السعودية حول أسباب العطل والإجراءات المتبعة معه، وبانتظار الرد.

إجراءات احترازية

وكانت جوازات المنطقة الشرقية قد مددت وقت الدوام الرسمي لتسليم الجواز السعودي «إصدار، وتجديد» المنفذة عبر منصة أبشر، ليكون من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء خلال أيام عمل الأسبوع، وذلك حتى نهاية الإجازة الصيفية. ويأتي ذلك للتسهيل على المواطنين وتمكينهم من تنفيذ عمليات إصدار وتجديد جوازاتهم عبر منصة أبشر وحرصا على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع حدوث أي ازدحام.

توصيل الوثائقوأكدت الجوازات أنه بإمكان المستفيدين تسلم جوازاتهم عبر خدمة توصيل الوثائق المقدمة من البريد السعودي «سبل»، لتمكنهم من طلب إيصال جوازات السفر التي تم إصدارها أو تجديدها إلى العنوان الوطني المسجل في النظام.

خدماتها إلكترونيةوتسعى وزارة الداخلية دوما إلى توفير خدماتها الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، من خلال منصة «أبشر»، بخطوات يسيرة، توفر الجهد والوقت، وذلك تعزيزا لمفهومها «وفر وقتك» لإنجاز جميع الخدمات التي توفرها الوزارة للأفراد، أو «الأعمال» لإنجاز المعاملات المؤسسية، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية دون الحاجة لتكبد عناء مراجعة الجهات المعنية.