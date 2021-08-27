شكرا لقرائتكم خبر عن 1400 جولة رقابية تضبط 84 مخالفة بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 1476 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها ضبط 84 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانبين التوعوي والرقابي.

وقالت الأمانة إنها استقبلت أمس عبر مركز البلاغات 940 عدد 20 بلاغا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا. فيما دَعت لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، عبر التواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.