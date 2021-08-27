شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ مياه مستمر لـ 23 ألف مستفيد بجزر فرسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت إدارة المياه بمنطقة جازان في تطبيق مبادرة الضخ المستمر خلال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، في محافظة جزر فرسان وقراها، لخدمة أكثر من 23 ألف مستفيد، وذلك بعد دراسة الوضع التشغيلي للمحافظة والقرى، وإعادة تصميم الشبكة هيدرلوكيا.

وأشار مدير عام المياه بمنطقة جازان م. بندر جبر، إلى ضخ 6500 متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، لـ 19 حيا وقرية وموقعا، وهي أحياء مخططات 1 و2 والصلب والجامع والرفاعية والبدو والحي الجنوبي وقرى صير والحسين وختب والسقيد والمحصور والدومات وأبو طوق والمحرق والقصار والمسيلة وموقع ميناء فرسان وموقع مركز الدفاع الجوي.

وقال «جبر» إن محافظة جزر فرسان تضم 3000 عقار، وجرى التحكم في الضغوط داخل الشبكة، والتأكد من وصول المياه إلى جميع العقارات، مشيرا إلى أن ذلك أسهم في توازن ضغوط الشبكات، والتقليل من حدوث الانكسارات والتسربات بالشبكة.