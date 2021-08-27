شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 124 ألف متر مخلفات بناء و268 سيارة تالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة محافظة جدة خلال الشهر الماضي أكثر من 124.465 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، وذلك ضمن جهود حملة «صور وأرسل»؛ لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، التي تعد من أهداف رؤية المملكة 2030. وأوضح مدير إدارة مشاريع النظافة بأمانة جدة م. سعيد الغامدي، أن أمانة المحافظة كثفت جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري في محافظة جدة، إذ جرى معالجة 1.258 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 268 من السيارات التالفة والمهملة، ومعالجة 916 حاوية نفايات، وإزالة 2.293 من الحواجز الخرسانية المخالفة، وإزالة 9.911 من اللوحات الإعلانية المخالفة.

يُذكر أن حملة «صور وأرسل» تهدف إلى توعية السكان وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري في المدينة، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن عناصر التشوه البصري التي تشمل مجموعة عناصر ومنها: ملاحظات النظافة العامة، وحواجز الحفريات، وحفر الشوارع، وأعمدة الإنارة، والأرصفة المتهالكة، من خلال تصوير الملاحظة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».