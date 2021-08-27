شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 400 بدلة عسكرية وشعارات ورتب مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض محلا مخالفا لتفصيل الملابس العسكرية.

وضبطت اللجنة داخل المحل، 100 بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة و300 قطعة من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وكميات كبيرة من الأقمشة العسكرية، إضافة إلى اثنين مجهولي الهوية، جرى تسليمهما للدوريات الأمنية. جاء ذلك خلال جولة تفتيشية نفذتها اللجنة أمس الأول بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وصودرت المضبوطات واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها.