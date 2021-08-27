شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين المرحلة الأولى من المشروع الوطني لأمن وحماية المطارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، أمس، مركز المراقبة والتحكم الأمني بمطار العلا الدولي، بحضور محافظ العلا راشد القحطاني، وعدد من مسؤولي الهيئة، وأعضاء اللجنة الوطنية لأمن المطارات.

ويأتي افتتاح المركز تدشينا للمشروع الوطني المتكامل لأمن وحماية المطارات، أحد مشروعات برنامج «تطوير أمن الطيران والبنية التحتية الأمنية للمطارات»، الذي يعد من أهم المشروعات الأمنية الشاملة على مستوى مطارات المملكة، ويشمل 24 مطارا، ويهدف المشروع إلى تزويد مطارات المملكة بأحدث الأنظمة الأمنية المتكاملة مع بعضها إلكترونيا.

ويشمل المشروع: تأهيل وتطوير البنية التحتية وإنشاء مراكز العمليات والمراقبة الأمنية في جميع المطارات، وإنشاء وتأهيل وتجهيز البوابات الأمنية المؤدية للساحة وغرف الحراسة، وتركيب أنظمة التحكم في الدخول والخروج، وكاميرات المراقبة للبوابات الأمنية ونظام رادار المراقبة الأرضي لمحيط المطار مع كاميرات حرارية ورقمية، بالإضافة إلى تتبع المركبات داخل ساحة المطار، وتأهيل السياج الأمني المحيط به وطريق الدوريات الموازي له، وتنفيذ بنية تحتية منفصلة للأنظمة الأمنية، علاوة على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لتشغيل وإدارة تلك التجهيزات بأعلى كفاءة.

وخلال افتتاح المركز، أصدرت أول بطاقة أمنية لدخول مركز التحكم والمراقبة لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عقب ذلك قام بجولة على المركز مستمعا إلى شرح مفصل عما يحتويه من مرافق وإمكانات متوفرة، واطلع على آلية عمل المركز ومهامه بالمطار، كما كرم أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران والمسؤولين من محافظة العلا.