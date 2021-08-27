شكرا لقرائتكم خبر عن 70 وظيفة إدارية شاغرة بديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن ديوان المظالم ممثلا بالإدارة العامة للموارد البشرية توفر «3» وظائف شاغرة على المرتبة السابعة و«47» وظيفة على المرتبة السادسة و«20» وظيفة على المرتبة الرابعة بمقر الديوان ومحاكمه في كل من «الرياض - جدة - الدمام»، ويرغب بشغلها عن طريق التعاقد.

وأكدت الإدارة ضرورة توافر شروط التعيين المحددة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية في المتقدم، وهي أن يكون سعودي الجنسية، ومكملا «ثمانية عشر» عاما من العمر، ولائقا صحيا، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناء على تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة «و» من المادة «28» من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية أو كان محكوما عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها، وغير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية أو كان مفصولا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل، وألا تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة «226» من اللائحة ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة.

كما يشترط في المتقدم على وظائف المرتبتين السادسة والسابعة اجتياز اختبار «قياس القدرة المعرفية» الخاص بالخدمة المدنية، وسيتم بعد ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمجتازين.

وأوضحت الإدارة العامة للموارد البشرية أن التقديم على الوظائف سيكون عن طريق رابط التوظيف بمنظومة جدارة الإلكترونية ابتداء من يوم الأربعاء 24/ 1/ 1443هـ، الساعة الثامنة صباحا، وحتى يوم الأحد 28/ 1/ 1443هـ الساعة الرابعة مساء.