شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث رسالة خطية لنائب رئيس مجلس وزراء الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، رسالة خطية، إلى الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

قام بتسليم الرسالة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت له.

ومن ناحية أخرى، تلقى سمو ولي العهد، اتصالا هاتفيا، أمس، من رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف.

وجرى خلال الاتصال، استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، بما يعزز الأمن والاستقرار.