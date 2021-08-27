شكرا لقرائتكم خبر عن 290 مصابا بكورونا.. وانخفاض «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة 290 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 543318، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3889، منها 1061 «حرجة».

وبينت إحصائية الوزارة أنه جرى تسجيل 535 متعافيا، ليرتفع الإجمالي إلى 530917 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 8512 بإضافة 7 حالات جديدة.

وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا؛ للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».