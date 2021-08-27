شكرا لقرائتكم خبر عن 673 ألف مستفيد من خدمات «تأكد» بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل عدد المستفيدين من خدمات مركز «تأكد» في مدينة أبها، إلى 673313 مستفيدا منذ بدء العمل فيه. وأوضحت صحة عسير أن المركز الذي خصصته وزارة الصحة ضمن مراكز في مختلف مدن المملكة لتقديم خدمة فحص فيروس « كورونا »، يستهدف الأشخاص الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تجرى لهم مسحات طبية عن طريق حجز موعد عبر تطبيق «صحتي».

وتوجد مراكز «تأكد» حاليا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علما بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.