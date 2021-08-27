محمد بن مسعود - الدمام - "ماكرون" أشار إلى استمرار المحادثات مع "طالبان" أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، أن سفير بلاده لدى أفغانستان سيغادر كابول؛ وذلك في أعقاب انفجارين هزا محيط مطار العاصمة الأفغانية. وذكر "ماكرون" أن المحادثات جارية مع حركة طالبان بشأن التطورات الأخيرة، وفقاً لـ"فرانس 24". وقال الرئيس الفرنسي: "لا نضمن أننا سننجح في إتمام الإجلاء من كابول". فرنسا تسحب سفيرها لدى أفغانستان عقب تفجيري مطار كابول صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-26 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، أن سفير بلاده لدى أفغانستان سيغادر كابول؛ وذلك في أعقاب انفجارين هزا محيط مطار العاصمة الأفغانية. وذكر "ماكرون" أن المحادثات جارية مع حركة طالبان بشأن التطورات الأخيرة، وفقاً لـ"فرانس 24". وقال الرئيس الفرنسي: "لا نضمن أننا سننجح في إتمام الإجلاء من كابول". 26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 10:16 PM "ماكرون" أشار إلى استمرار المحادثات مع "طالبان" "ماكرون" أشار إلى استمرار المحادثات مع "طالبان" أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، أن سفير بلاده لدى أفغانستان سيغادر كابول؛ وذلك في أعقاب انفجارين هزا محيط مطار العاصمة الأفغانية. وذكر "ماكرون" أن المحادثات جارية مع حركة طالبان بشأن التطورات الأخيرة، وفقاً لـ"فرانس 24". وقال الرئيس الفرنسي: "لا نضمن أننا سننجح في إتمام الإجلاء من كابول". ، فرنسا تسحب سفيرها لدى أفغانستان عقب تفجيري مطار كابول ،

المصدر : الخليج 365

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