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ذكر راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، اليوم (الخميس) تأجل بسبب انفجار كابول، بحسب ما أوردت "رويترز".
ويسعى "بايدن" وبينيت" إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين خلال أول اجتماع لهما في البيت الأبيض، والعمل على إيجاد أرضية مشتركة بشأن إيران، رغم خلافاتهما حول كيفية التعامل مع برنامجها النووي.
تفجير كابول يؤجل اجتماع "بايدن" وبينت" في البيت الأبيضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-26
ذكر راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، اليوم (الخميس) تأجل بسبب انفجار كابول، بحسب ما أوردت "رويترز".
ويسعى "بايدن" وبينيت" إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين خلال أول اجتماع لهما في البيت الأبيض، والعمل على إيجاد أرضية مشتركة بشأن إيران، رغم خلافاتهما حول كيفية التعامل مع برنامجها النووي.
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
10:00 PM
يسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن إيران
ذكر راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، اليوم (الخميس) تأجل بسبب انفجار كابول، بحسب ما أوردت "رويترز".
ويسعى "بايدن" وبينيت" إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين خلال أول اجتماع لهما في البيت الأبيض، والعمل على إيجاد أرضية مشتركة بشأن إيران، رغم خلافاتهما حول كيفية التعامل مع برنامجها النووي.
، تفجير كابول يؤجل اجتماع "بايدن" وبينت" في البيت الأبيض ،
المصدر : الخليج 365
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