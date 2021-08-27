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تستأنف، اليوم الجمعة، منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام ثلاث مباريات في ختام مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.
الفيصلي - الاتحاد
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
يدخل الفيصلي المباراة ورصيده أربع نقاط من فوز وتعادل فيما يدخل الاتحاد المباراة وهو يملك ثلاث نقاط من فوز وهزيمة.
ويسعى الفيصلي لاستغلال ظروف ضيفه الاتحاد، بعد خسارته اللقب العربي، وبالتالي ترك ذلك أثرًا معنويًا سلبيًا تجاه الفريق.
الطائي - الفيحاء
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.
يدخل الطائي المباراة وهو في المركز الأخير من دون أي رصيد فيما يملك الفيحاء أربع نقاط.
الهلال - الباطن
تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
يسعى الهلال للاستمرار على القمة إذ يملك 6 نقاط من الفوز في المباراتين فيما يملك الباطن ثلاث نقاط.الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
"الهلال" يستضيف "الباطن" للحفاظ على القمة .. وظروف "الاتحاد" تغري "الفيصلي"محمد السيّد الخليج 365 2021-08-27
تستأنف، اليوم الجمعة، منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام ثلاث مباريات في ختام مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.
الفيصلي - الاتحاد
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
يدخل الفيصلي المباراة ورصيده أربع نقاط من فوز وتعادل فيما يدخل الاتحاد المباراة وهو يملك ثلاث نقاط من فوز وهزيمة.
ويسعى الفيصلي لاستغلال ظروف ضيفه الاتحاد، بعد خسارته اللقب العربي، وبالتالي ترك ذلك أثرًا معنويًا سلبيًا تجاه الفريق.
الطائي - الفيحاء
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.
يدخل الطائي المباراة وهو في المركز الأخير من دون أي رصيد فيما يملك الفيحاء أربع نقاط.
الهلال - الباطن
تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
يسعى الهلال للاستمرار على القمة إذ يملك 6 نقاط من الفوز في المباراتين فيما يملك الباطن ثلاث نقاط.
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
12:51 AM
في ختام مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري
تستأنف، اليوم الجمعة، منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام ثلاث مباريات في ختام مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.
الفيصلي - الاتحاد
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
يدخل الفيصلي المباراة ورصيده أربع نقاط من فوز وتعادل فيما يدخل الاتحاد المباراة وهو يملك ثلاث نقاط من فوز وهزيمة.
ويسعى الفيصلي لاستغلال ظروف ضيفه الاتحاد، بعد خسارته اللقب العربي، وبالتالي ترك ذلك أثرًا معنويًا سلبيًا تجاه الفريق.
الطائي - الفيحاء
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.
يدخل الطائي المباراة وهو في المركز الأخير من دون أي رصيد فيما يملك الفيحاء أربع نقاط.
الهلال - الباطن
تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
يسعى الهلال للاستمرار على القمة إذ يملك 6 نقاط من الفوز في المباراتين فيما يملك الباطن ثلاث نقاط.
، "الهلال" يستضيف "الباطن" للحفاظ على القمة .. وظروف "الاتحاد" تغري "الفيصلي" ،
المصدر : الخليج 365
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