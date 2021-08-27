شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية": العمل لدى المنشآت الربحية لا يعد تطوعاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن أي عمل للمنشآت الربحية يُعد من الأعمال التعاقدية التي يستحق العامل أن يتقاضى أجراً عنها.

وأوضح سعد آل حماد على أن هذا النشاط لا يعتبر من العمل التطوعي، داعيًا الجميع إلى إبلاغ الوزارة عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911.

وأشار إلى أن المادة 15 من نظام العمل التطوعي نصت على أنه لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر لتلك المنشآت.