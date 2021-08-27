المملكة: نقف مع الشعب الأفغاني ونأمل استقرار الأوضاع

الرياض - محمد عبدالله - أعربت وزارة الخارجية عن أمل المملكة باستقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت، مُؤكدة في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني.

ودوى انفجار، اليوم الخميس، في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل، بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك.

وحسب معطيات أولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية، أن الانفجار الذي وقع قرب مطار كابل أمام نقطة تفتيش بريطانية، أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصًا.

وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أكد في وقت سابق، على حسابه في "تويتر" صحة هذه الأنباء، مشيرًا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار أسفر عن سقوط ضحايا.

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