المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي بكابل

الرياض - محمد عبدالله - أدانت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل.

وقالت في بيان: تُعبر وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى؛ وما زالت المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة.

ووفق البيان: تعرب الوزارة عن أمل المملكة باستقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت، مؤكدة في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني.

وتجدد وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وتقدم الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشعب الأفغاني الشقيق، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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