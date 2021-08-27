نشرة أخبار «عاجل».. القبض على ناشر مقطع «اتهام مؤسسة صحية».. وبدء حركة المركبات على جسر الملك فهد

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، ومنها استئناف حركة المركبات على جسر الملك فهد بعد توقف مؤقت، القبض على مواطن بث مقطعًا يتهم فيه مؤسسة صحية بطرق علاج خاطئة بالقصيم.

4 مدن تتصدر حالات التعافي بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

تصدرت 4 مدن سعودية، حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد والبالغ إجماليه 535 حالة تعاف تم تسجيلها خلال الـ «24» ساعة الماضية، وسجلت الرياض 119 حالة، وجدة 48، والطائف 18، وجازان 17 حالة تعاف جديدة.

الصحة: جرعتا لقاح كورونا تقيان من المتحورات سريعة الانتشار

أوصت وزارة الصحة، اليوم الخميس، باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

ضبط 100 بدلة عسكرية و300 قطعة رتب وشعارات مخالفة بالرياض

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض محلًا مخالفًا لتفصيل الملابس العسكرية، وضبطت 100 بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة و300 قطعة من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وكميات كبيرة من الأقمشة العسكرية.

استئناف حركة المركبات على جسر الملك فهد بعد توقف مؤقت

عادت منذ قليل، الحركة المرورية في جسر الملك فهد الرابط مع البحرين بشكل طبيعي وسلس بعد عطل في مركز المعلومات أدى إلى توقف الخدمات.

لأول مرة بالمملكة.. سعوديات يقدن سيارات الأجرة بالأحساء

شهدت محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، ولأول مرة على مستوى المملكة، قيام مواطنات بالعمل في قيادة سيارات الأجرة.

ولي العهد يبعث رسالة خطية إلى نائب رئيس مجلس وزراء الكويت

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالة خطية، إلى الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

مرور مكة المكرمة: إغلاق طريق جبل الكعبة حتى 15 شعبان

أعلنت إدارة مرور مكة المكرمة، اليوم الخميس، إغلاق طريق جبل الكعبة حتى 15 شعبان.

بالفيديو.. استشاري يحدد شرطًا لتقليل «عدوى كورونا» بالمدارس

قال استشاري أمراض معدية الدكتور علي الشهري، إنًّ الالتزام بالإجراءات الوقائية، إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزاتا الصحة والتعليم في المدارس، سيؤدي إلى قلة حصول العدوى في المدارس.

بعد حادث «طبيبة مكة».. محام: عقوبتان للاعتداء على الكادر الطبي

قال المحامي ماجد قاروب، إن عقوبة الاعتداء على الكادر الطبي تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال.

المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي بكابل

القبض على مواطن بث مقطعًا يتهم فيه مؤسسة صحية بطرق علاج خاطئة بالقصيم

ألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على مواطن بعد بثّه مقطعاً مصوراً يتهم فيه إحدى المؤسسات الصحية باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى.

الشركات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في ختام تعاملات السوق السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 28.04 نقطة ليقفل عند مستوى 11128.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال

بالفيديو.. انفجار في محيط مطار كابل يسفر عن 11 قتيلًا وجريحًا

أكد مسؤولون أمريكيون وصحفيون، اليوم الخميس، أن انفجارًا دوى اليوم الخميس، في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل، بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك.

بينهم أطفال وجنود أمريكيون.. حصيلة جديدة لضحايا انفجار مطار ‏كابل

أفادت تقارير إخبارية أفغانية، اليوم الخميس‎، ‏سقوط 11 قتيلًا وجريحًا، بينهم جنود أمريكيون في الانفجار الذي ‏وقع قبل قليل في محيط مطار كابل.‏

قرعة نارية.. برشلونة في صدام ثأري أمام بايرن.. وتشيلسي يصطدم بيوفنتوس

رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، مساء اليوم الخميس، الستار عن أول فصول العرض الكبير لمنافسات دوري الأبطال، على وقع قرعة دور المجموعات، التي جرت في مدينة إسطنبول التركية، لتسفر عن منافسات من العيار الثقيل، حيث يترقب برشلونة قمة ثأرية أمام بايرن ميونيخ، فيما يصطدم تشيلسي حامل اللقب مع يوفنتوس الإيطالي.