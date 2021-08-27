محلي الخرج يدرس إنشاء طرق دائرية تخفف الازدحامات

واتخذ المجلس التوصيات اللازمة وكان من أبرز تلك الموضوعات: استكمال بحث اللجان الدائمة بالمجلس لمقومات التنمية وإبراز الميز النسبية التنافسية في محافظة الخرج. والإطلاع على تقرير الدراسة المعدة بشأن (الاحتياجات التنموية لمحافظات منطقة الرياض). والنتائج التي خلصت إليها، آملاً في الاستفادة منها في المشاريع التنموية، وكذلك النظر في تأهيل وادي الثليماء وتوظيف الاستفادة من المياه المعالجة، وحاجة المحافظة لطرق دائرية تخفف ازدحام الطرق الداخلية، فضلا عن أهمية تسليط الضوء على القيمة التاريخية والتراثية لخرز فرزان سعيا لإدراجها ضمن مواقع التراث العالمي.
يأتي ذلك خلال عقد المجلس المحلي بمحافظة الخرج اجتماعه الأول للعام المالي 1443 برئاسة محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي وبحضور أعضاء المجلس وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة.
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