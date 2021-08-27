حملة التبرع بالدم بفرع الموارد البشرية في المدينة المنورة

انطلقت حملة التبرع بالدم في فرع الوزارة بالمدينة المنورة، وتمت الحملة بمكتب الإشراف النسائي على الدور الإيوائية، ممثلًا بإدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة لمدة يومين على التوالي الموافق يومي الأربعاء والخميس الموافق 17-18 / محرم /1443هـ. وكان بالتعاون مع وزارة الصحة بالمنطقة متمثلاً ببنك الدم، وأيضا جمعية أصدقاء بنوك الدم بالمدينة.

وذلك بتواجد عربة التبرع بالدم مع الكادر الطبي لها، وتوفير كل ما يلزم لحملة التبرع بالدم، وتميزت الحملة بتوفير النقل الترددي من جميع الإدارات داخل المدينة لجميع منسوبات الوزارة من مكتبهم إلى عربة الدم.