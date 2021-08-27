الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-27

بايدن: سنرد بقوة على هجوم مطار كابل ولا نستبعد إرسال قوات إضافية

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تعليق على الهجوم الدامي الذي هز الخميس مطار كابل موقعًا عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود أمريكيون، إن “أجهزة الاستخبارات توقعت حدوث هجوم مماثل في كابل”.

وأكد بايدن، في كلمة ألقاها من البيت الأبيض إثر الهجوم، أن “الهجمات في كابل شنها تنظيم داعش”، وهو ما كان قد أعلنه في وقت سابق التنظيم نفسه.

مطاردة منفذي الهجوم

وأشاد بايدن بالجنود الأمريكيين “الذين ضحوا بأنفسهم في هجمات كابل”، متوعدًا “بمطاردة منفذي الهجوم”. وتابع: “لن نتهاون في الرد على المتورطين بهجوم مطار كابل.. القوات الأمريكية سترد بقوة وحزم ودقة في أفغانستان”.

كما اعتبر بايدن أن “الوضع الميداني في أفغانستان ما زال يتطور”، مضيفًا أن “تنظيم خراسان” (وهو فرع داعش في أفغانستان) “خطط لعدة عمليات ضد الأمريكيين في أفغانستان”.

خطط لضرب تنظيم داعش

وشدد بايدن قائلًا: “لن نصفح وسنلاحق المتورطين بهجوم مطار كابل. وقد طلبت إعداد خطط لضرب تنظيم داعش ـ خراسان في أفغانستان”، مضيفًا أنه أمر القادة العسكريين “باتخاذ أقصى الخطوات لحماية قواتنا في كابل”.

ولم يستبعد بايدن إرسال قوات إضافية إلى كابل “إذا تطلب الأمر”، مضيفًا: “سننقذ الأمريكيين ونخرج حلفاءنا الأفغان”. وكشف أنه “استشار القادة العسكريين والبنتاغون عن أفضل وسيلة لإنهاء الحرب” ولم يؤيد أي مكنهم “استخدام قاعدة باغرام للإجلاء”.

في سياق آخر، اعتبر أنه “من مصلحة طالبان عدم تمدد تنظيم داعش في أفغانستان”، مضيفًا: “أبلغنا طالبان بضرورة زيادة التدقيق الأمني في محيط مطار كابل”.

وتابع: “لدينا معلومات عمن يقف خلف هجوم مطار كابل لكن لسنا متأكدين”، معتبرًا أنه “لا يوجد دليل على علاقة بين طالبان وداعش في هجوم مطار كابل”.



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