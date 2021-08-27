محمد بن مسعود - الدمام - احتفل مساء الأربعاء أحمد ممدوح عداوي بزواجه من ابنة علي المالكي بإحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور الأمير محمد بن فهد بن مقرن آل سعود وعدد محدود من الأقارب والأصدقاء وفقاً للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. 27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 12:24 AM "عداوي" يحتفل بزواجه في جدة "عداوي" يحتفل بزواجه في جدة احتفل مساء الأربعاء أحمد ممدوح عداوي بزواجه من ابنة علي المالكي بإحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور الأمير محمد بن فهد بن مقرن آل سعود وعدد محدود من الأقارب والأصدقاء وفقاً للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. الكلمات المفتاحية ، "عداوي" يحتفل بزواجه في جدة ،

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