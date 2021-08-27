محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر قريبة الصلة بالشأن النصراوي عن وجود توجه لدى إدارة الفريق لإقالة المدرب البرازيلي مانو مينزيس. وبحسب تلك المصادر فإن هزيمة الفريق أمام الفيصلي كانت بمثابة جرس إنذار للإدارة لتعديل الإدارة الفنية للفريق. وعانى النصر اليوم كثيرًا للوصول لنقاط المباراة الثلاث أمام التعاون إذ انتظرت جماهيره للدقيقة 98 لتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء. ونجح الهدّاف عبدالرزاق حمد الله في بث الطمأنينة لدى النصراويين بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 104. المصادر كشفت عن أن الإدارة تلقت عددًا من السير الذاتية لمدربين لكنها تنتظر التوصل إلى اتفاق مع مدرب كبير وصاحب اسم معروف للتعاقد معه.النصر التعاون دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين رغم الفوز على التعاون والتربع على القمة .. إدارة "النصر" تنوي إقالة "مينزيس" محمد السيّد الخليج 365 2021-08-26 كشفت مصادر قريبة الصلة بالشأن النصراوي عن وجود توجه لدى إدارة الفريق لإقالة المدرب البرازيلي مانو مينزيس. وبحسب تلك المصادر فإن هزيمة الفريق أمام الفيصلي كانت بمثابة جرس إنذار للإدارة لتعديل الإدارة الفنية للفريق. وعانى النصر اليوم كثيرًا للوصول لنقاط المباراة الثلاث أمام التعاون إذ انتظرت جماهيره للدقيقة 98 لتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء. ونجح الهدّاف عبدالرزاق حمد الله في بث الطمأنينة لدى النصراويين بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 104. المصادر كشفت عن أن الإدارة تلقت عددًا من السير الذاتية لمدربين لكنها تنتظر التوصل إلى اتفاق مع مدرب كبير وصاحب اسم معروف للتعاقد معه. 26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 11:51 PM كشفت مصادر قريبة الصلة بالشأن النصراوي عن وجود توجه لدى إدارة الفريق لإقالة المدرب البرازيلي مانو مينزيس. وبحسب تلك المصادر فإن هزيمة الفريق أمام الفيصلي كانت بمثابة جرس إنذار للإدارة لتعديل الإدارة الفنية للفريق. وعانى النصر اليوم كثيرًا للوصول لنقاط المباراة الثلاث أمام التعاون إذ انتظرت جماهيره للدقيقة 98 لتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء. ونجح الهدّاف عبدالرزاق حمد الله في بث الطمأنينة لدى النصراويين بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 104. المصادر كشفت عن أن الإدارة تلقت عددًا من السير الذاتية لمدربين لكنها تنتظر التوصل إلى اتفاق مع مدرب كبير وصاحب اسم معروف للتعاقد معه. ، رغم الفوز على التعاون والتربع على القمة .. إدارة "النصر" تنوي إقالة "مينزيس" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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