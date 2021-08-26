شكرا لقرائتكم خبر التزام قاصدي المسجد الحرام بأوقات التصاريح يحقق معايير التباعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة التفويج وإدارة الحشود، على أهمية التزام قاصدي المسجد الحرام بالتقيد بأوقات التصاريح الصادرة لهم، مشيرة إلى أنها تحرص على تطبيق معايير الجودة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام من خلال تطبيق معايير التباعد الجسدي، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لموسم العمرة لهذا العام.

ودعا مدير إدارة تخطيط الحشود، مدير إدارة تفويج المعتمرين المهندس أيمن فلمبان، المعتمرين والمصلين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر تصاريح العمرة وأداء الصلاة من تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات الطبية.

وبين أنه وضعت الخطط لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم، وذلك للالتزام بمعايير التباعد الجسدي، لافتا إلى تعزيز مفهوم التعاون مع مختلف الإدارات لتعزيز أداء المهام والمسؤوليات المكلفة بها.

إلى ذلك دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس مبادرات التحول الرقمي للإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين وكتاب التطويف.

واطلع على مبادرة التحول الرقمي لإدارة التطويف والمتضمنة إنشاء تطبيق تقني ذكي بعنوان (وليطوفوا)، يحوي مجموعة من الخدمات من أبرزها خدمة طلب مطوف، كما يشتمل أيضا على مجموعة من الأدعية المسموعة والمكتوبة.

كما دشن الدكتور السديس خطة معهد الحرم المكي الشريف لاستقبال العام الدراسي الجديد.

واشتملت خطة المعهد على مسارات منها مسار يحوي دراسة شاملة لنظام التعليم الجديد والخطة التعليمية الجديدة للمعهد؛ تركز على إعداد تقويم دراسي للسنة الجديدة، متوافق مع خطة وزارة التعليم، وإعداد الجدول الدراسي للتعليم الحضوري والتعليم عن بعد، وتحديد آليات الاختبارات النهائية والدورية، وفق الخطة الدراسية الجديدة، وتحديد آليات توزيع الدرجات على الواجبات والاختبارات وفق متطلبات الخطة الدراسية، وإعادة توصيف المقررات الدراسية والتوزيع الأسبوعي بالاستعانة بالاجتماعات التشاورية واللجان العلمية، وإجراء تعديلات فنية على مطبوعات المقررات الدراسية، إضافة إلى تعديل النظام التقني التعليمي (كلاسيرا)، وإعداد دليل إرشادي لمعلم معهد الحرم المكي يحوي حقيبة تتضمن المعلومات والتعليمات واللوائح والكشوفات التي يحتاجها لتجويد المخرجات التعليمية.

5 مسارات لخطة معهد الحرم المكي:

