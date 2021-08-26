ولي العهد ورئيس كازاخستان يبحثان تطورات الأحداث الإقليمية والدولية

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وجرى خلال الاتصال، استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف القطاعات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار.
من جهة ثانية بعث الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة الشيخ حمد جابر العلي الصباح، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
وسلم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد، خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي له.
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