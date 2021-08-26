إغلاق 47 منشأة مخالفة للاحترازات والتدابير الوقائية بجدة

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وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها الفرق الميدانية 51 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.
من جهة أخرى رفعت أمانة محافظة جدة خلال الشهر الماضي أكثر من 124.465 م3 من مخلفات البناء والهدم، وذلك ضمن جهود حملة «#صور _ وأرسل»؛ لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، التي تعد من أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح مدير إدارة مشاريع النظافة بأمانة جدة المهندس سعيد الغامدي، أن أمانة محافظة جدة كثفت جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري في محافظة جدة، حيث تم معالجة 1.258 م2 من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 268 من السيارات التالفة والمهملة، ومعالجة 916 حاوية نفايات، وإزالة 2.293 من الحواجز الخرسانية المخالفة، و9.911 من اللوحات الإعلانية المخالفة.
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