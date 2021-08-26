، استشاري أمراض معدية يزف البشرى: انخفاض إصابات كورونا دليل الوصول للمناعة المجتمعية ،

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زفّ استشاري الأمراض المعدية، الدكتور طارق الأزرقي، بشرى الوصول إلى المناعة المجتمعية بعد تراجع وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19).
وقال "الأزرقي" لنشرة التاسعة على الإخبارية: "شهدنا منذ أسبوع انخفاضاً كبيراً ومطرداً في المنحنى الوبائي في المملكة، بعد أن كنا نسجل قبل أسبوعين 1400 حالة في اليوم، ولكن وصلنا إلى انخفاض تجاوز نسبة 80% بالوصول إلى تسجيل 290 حالة"، مضيفاً أن ذلك "مؤشر جيد يدل على أننا وصلنا إلى المناعة المجتمعية ولله الحمد، بعد أن تم إعطاء أكثر من 35 مليون جرعة في المملكة للمواطنين والمقيمين".
وأضاف: "إذا وصلنا إلى نسبة 70% من المحصّنين بجرعتين فسنكون في وضع آمن، ونحن اقتربنا من ذلك من خلال بوادر انخفاض تسجيل الحالات المصابة بالفيروس".
وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الخميس 26 أغسطس 2021، تسجيل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543318 حالة.
كما أعلنت الوزارة أنه وبفضل الله تم إعطاء أكثر من 35 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كافة مناطق المملكة، مهيبة بالمبادرة إلى التطعيم عبر وسم #خذ_الخطوة خذ اللقاح، والتسجيل عبر تطبيق "صحتي".— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net)
لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد
فيديو | استشاري أمراض معدية: انخفاض عدد الإصابات بفيروس #كورونا دليل على الوصول إلى المناعة المجتمعية#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/LkTn1IOLxn— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 26, 2021
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 11:51 PM
"الأزرقي": وصلنا إلى انخفاض تجاوز نسبة 80% بتسجيل 290 حالةاستشاري أمراض معدية يزف البشرى: انخفاض إصابات كورونا دليل الوصول للمناعة المجتمعية
زفّ استشاري الأمراض المعدية، الدكتور طارق الأزرقي، بشرى الوصول إلى المناعة المجتمعية بعد تراجع وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19).
وقال "الأزرقي" لنشرة التاسعة على الإخبارية: "شهدنا منذ أسبوع انخفاضاً كبيراً ومطرداً في المنحنى الوبائي في المملكة، بعد أن كنا نسجل قبل أسبوعين 1400 حالة في اليوم، ولكن وصلنا إلى انخفاض تجاوز نسبة 80% بالوصول إلى تسجيل 290 حالة"، مضيفاً أن ذلك "مؤشر جيد يدل على أننا وصلنا إلى المناعة المجتمعية ولله الحمد، بعد أن تم إعطاء أكثر من 35 مليون جرعة في المملكة للمواطنين والمقيمين".
وأضاف: "إذا وصلنا إلى نسبة 70% من المحصّنين بجرعتين فسنكون في وضع آمن، ونحن اقتربنا من ذلك من خلال بوادر انخفاض تسجيل الحالات المصابة بالفيروس".
وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الخميس 26 أغسطس 2021، تسجيل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543318 حالة.
كما أعلنت الوزارة أنه وبفضل الله تم إعطاء أكثر من 35 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كافة مناطق المملكة، مهيبة بالمبادرة إلى التطعيم عبر وسم #خذ_الخطوة خذ اللقاح، والتسجيل عبر تطبيق "صحتي".— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net)
فيديو | استشاري أمراض معدية: انخفاض عدد الإصابات بفيروس #كورونا دليل على الوصول إلى المناعة المجتمعية#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/LkTn1IOLxn— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 26, 2021
، استشاري أمراض معدية يزف البشرى: انخفاض إصابات كورونا دليل الوصول للمناعة المجتمعية ،
المصدر : الخليج 365
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