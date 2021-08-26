، عاد "حمدالله" فعاد النصر للصدارة .. وقلب الطاولة أمام التعاون ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
قفز النصر لصدارة الدوري بعد أن قلب الطاولة أمام التعاون 3 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، ولم يحمل هذا الشوط سوى محاولة هداف النصر "المغربي" عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة 15 لكن كرته سلبية وضلت طريق حارس مرمى التعاون "كاسيو".
كما تألق حارس النصر وليد عبدالله عند الدقيقة 41 حينما تصدى ببراعة لتسديدة حسن العمري.
وفي الشوط الثاني حاول النصر إحراز هدف السبق من خلال تسديدة "تاليسكا" عند الدقيقة 65 التي مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى التعاون إلى خارج الملعب.
وعند الدقيقة 76 يخسر التعاون خدمات لاعبه سميحان النابت، الذي خرج بالبطاقة الحمراء، إثر مخاشنته للاعب النصر سلطان الغنام.
كان النقص في صفوف الضيوف دافعًا قويًا لتقديم الأفضل، وبالفعل أحرز "كاكو" هدف السبق للسكري من ركلة جزاء عند الدقيقة 88.
جاءت ردة فعل النصر سريعة حيث أحرز البديل الناجح "أبو بكر" هدف التعديل من تسديدة رائعة من خارج الصندوق.
وعند الدقيقة السادسة من الوقت بدلاً من الضائع 6+90 أحرز "حمدالله" الهدف الثاني للنصر من ركلة جزاء.
ويعود هداف النصر التاريخي ليحرز الهدف الثالث عند الدقيقة 14+90 من الوقت بدلاً من الضائع، ليضع النصر في صدارة الترتيب، لينتظر تعثر الهلال غدًا أمام الباطن ليتربع على القمة.
النصر التعاون دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 11:14 PM
ينتظر تعثر الهلال ليحكم القبضة على الصدارةعاد "حمدالله" فعاد النصر للصدارة .. وقلب الطاولة أمام التعاون
قفز النصر لصدارة الدوري بعد أن قلب الطاولة أمام التعاون 3 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، ولم يحمل هذا الشوط سوى محاولة هداف النصر "المغربي" عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة 15 لكن كرته سلبية وضلت طريق حارس مرمى التعاون "كاسيو".
كما تألق حارس النصر وليد عبدالله عند الدقيقة 41 حينما تصدى ببراعة لتسديدة حسن العمري.
وفي الشوط الثاني حاول النصر إحراز هدف السبق من خلال تسديدة "تاليسكا" عند الدقيقة 65 التي مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى التعاون إلى خارج الملعب.
وعند الدقيقة 76 يخسر التعاون خدمات لاعبه سميحان النابت، الذي خرج بالبطاقة الحمراء، إثر مخاشنته للاعب النصر سلطان الغنام.
كان النقص في صفوف الضيوف دافعًا قويًا لتقديم الأفضل، وبالفعل أحرز "كاكو" هدف السبق للسكري من ركلة جزاء عند الدقيقة 88.
جاءت ردة فعل النصر سريعة حيث أحرز البديل الناجح "أبو بكر" هدف التعديل من تسديدة رائعة من خارج الصندوق.
وعند الدقيقة السادسة من الوقت بدلاً من الضائع 6+90 أحرز "حمدالله" الهدف الثاني للنصر من ركلة جزاء.
ويعود هداف النصر التاريخي ليحرز الهدف الثالث عند الدقيقة 14+90 من الوقت بدلاً من الضائع، ليضع النصر في صدارة الترتيب، لينتظر تعثر الهلال غدًا أمام الباطن ليتربع على القمة.
، عاد "حمدالله" فعاد النصر للصدارة .. وقلب الطاولة أمام التعاون ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر عاد "حمدالله" فعاد النصر للصدارة .. وقلب الطاولة أمام التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.