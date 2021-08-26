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محمد بن مسعود - الدمام - شهدت سماء العاصمة المقدسة مساء اليوم صواعق رعدية أضاءت لها سماء العاصمة المقدسة مع هطول أمطار متفرقة شملت عدداً من أحياء وسط وشرق العاصمة المقدسة.
عدسة المصور حماد الهذلي التقطت عدداً من الصور لصواعق البرق التي ضربت برج الساعة، وأضاءت لها سماؤها، ونالت استحسان المغردين.
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 11:00 PMشاهد .. عدسة "الهذلي" ترصد البرق ملامساً لـ"برج الساعة"
شهدت سماء العاصمة المقدسة مساء اليوم صواعق رعدية أضاءت لها سماء العاصمة المقدسة مع هطول أمطار متفرقة شملت عدداً من أحياء وسط وشرق العاصمة المقدسة.
عدسة المصور حماد الهذلي التقطت عدداً من الصور لصواعق البرق التي ضربت برج الساعة، وأضاءت لها سماؤها، ونالت استحسان المغردين.
، شاهد .. عدسة "الهذلي" ترصد البرق ملامساً لـ"برج الساعة" ،
المصدر : الخليج 365
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