، "الموارد البشرية" بالرياض تنفذ 4 آلاف زيارة ميدانية وتضبط قرابة 1000 مخالفة خلال أسبوع ،

محمد بن مسعود - الدمام - للتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار كورونا

نفذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع أربعة آلاف زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين وأسفرت هذه الزيارات عن ضبط "994" مخالفة لأنظمة العمل وللإجراءات الاحترازية في منشآت القطاع الخاص وتوجيه 102 إنذار.

ويدعو فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، حيث إن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة الرياض كما يؤكد للجميع ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيروس كورونا الجديد