شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: فعالية لقاح كورونا أكبر لمن هم أقل من ١٧ سنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور علي الشهري، استشاري أمراض معدية، أن الدراسات أثبتت بأن هناك فعالية أكبر للقاح كورونا لمن هم أقل من ١٧ سنة مقارنة بمن هم أكبر منه.

وقال "الشهري": "لابد أن نعلم أن لقاحات كورونا سواء كانت الجرعة الأولي أو التانية في هذه الأيام مع المتحورات لا تمنع العدوى ١٠٠%"، وفقًا لقناة "الإخبارية".

وأضاف: "لكن هناك بعض المؤشرات وأن الدراسات أثبتت فاعلية الجرعة لأعمار من هم أقل كن ١٧ سنة مقارنة بمن هم أكبر".

واستكمل عن أهمية اللقاح: "الحمل الفيروسي للجهاز العلوي تنقص مع الجرعة الثانية من اللقاح وبالتالي احتمال العدوى تنقص".

وأكد أن وزارة التعليم ووزارة الصحة وضعوا عدد من الإجراءات الاحترازية مستمرة لرفع المناعة المجتمعية فتقل احتمالية انتشار العدوى في المدارس.