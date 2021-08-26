شكرا لمتابعة خبر عن مختص بيئي: اقتناء الإبل حاليًا أصبح رفاهية وليس ضرورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف عبدالسلام السلمان، نائب رئيس جمعية سدير الخضراء، أن اقتناء الإبل حاليًا أصبح رفاهية، مشيرًا إلى أن أصحاب الإبل يعلمون عماله تدمير العطاء النباتي.

وقال "السلمان": "أعداد الإبل حسب احصائيات وزارة الزراعة مهولة جدًا لا يستفاد منها لذلك نتمنى أن يتم تقنين اقتنائها والشخص اللي عنده الإبل بدل ما يتركها بالصحراء يحطها في حظاير ".

وأضاف: "اقتناء الإبل الآن أصبح نوع من أنواع الرفاهية ليس ضرورة يعني الإنسان قديمًا كان يحتاج الإبل لتخدم الإنسان ولكن الآن بالعكس فأصبح يخدم الإبل دون مقابل يحصل عليه من الأبل".

وتابع عن تدمير الغطاء النباتي: "بعض أصحاب الإبل يعلم الراعي كيف يكسر جذوع الشجرة لكي ترعاها الإبل وهذا يعتبر أحد أسباب التصحر".