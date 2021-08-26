شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تدين الهجوم الإرهابي على مطار حامد كرزاي الدولي في كابول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عبرت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت المملكة أنها لا تزال تتابع باهتمام الأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان، مبدية أملها باستقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت، مُؤكدة في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشعب الأفغاني الشقيق، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.