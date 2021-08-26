اخبار السعوديه

تركي آل الشيخ: السعوديون في الأمن السيبراني عالجوا المشكلات الأمنية خلال ساعات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: السعوديون في الأمن السيبراني عالجوا المشكلات الأمنية خلال ساعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن دور السعوديون في الأمن السيبراني وقدرتهم على معالجة المشكلات الأمنية.

وقال "آل الشيخ": "سنة ٢٠١٩ لما قمنا بموسم الرياض الموسم الأول كنا متعاقدين مع شركة أمن سيبراني عالمية كنا نتعرض لسيرافرات هاكينج من مناطق مختلفة من المملكة يوميًا".

وأضاف: "وأنا احترت وغيرت من شركة لشركة ونفس المشكلة تكررت تذكرت إن فيه الاتحاد السيبراني وكلمت الشباب السعودي هناك وحلوا المشكلة في خلال ساعات .. هذا هو الشاب السعودي".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا