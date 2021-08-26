شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: السعوديون في الأمن السيبراني عالجوا المشكلات الأمنية خلال ساعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن دور السعوديون في الأمن السيبراني وقدرتهم على معالجة المشكلات الأمنية.

وقال "آل الشيخ": "سنة ٢٠١٩ لما قمنا بموسم الرياض الموسم الأول كنا متعاقدين مع شركة أمن سيبراني عالمية كنا نتعرض لسيرافرات هاكينج من مناطق مختلفة من المملكة يوميًا".

وأضاف: "وأنا احترت وغيرت من شركة لشركة ونفس المشكلة تكررت تذكرت إن فيه الاتحاد السيبراني وكلمت الشباب السعودي هناك وحلوا المشكلة في خلال ساعات .. هذا هو الشاب السعودي".