شكرا لمتابعة خبر عن "قانوني": السجن ١٠ سنوات وغرامة مليون ريال لمن يعتدي على الكادر الطبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تحدث المحامي ماجد قاروب عن العقوبة التي من المتوقع أن يتم إيقاعها بالمراجع الذي صفع طبيبة في مقر عملها بأحد مستشفيات مكة المكرمة، على مرأى الجميع، دون معرفة الدوافع وراء ذلك التصرف.

وقال "قاروب" أن العقوبة التي يتم إيقاعها في هذه الحالة ستكون ضخمة ورادعة ولابد أن يكون هناك مبرر، وفي المستشفيات الحكومية هناك لوحة في كل موقع إن الاعتداء اللفظي والجسدي.

وأوضح "قاروب" أن العقوبة في هذه الحالة قد تصل إلى ١٠ سنوات وغرامة مليون ريال، فمن يقوم بهذا الأمر إما شخص يستحق هذا العمل لأنه كان فعل متعمد إما أن الفعل بدر منه لحالة صحية شاذة وهذه يقدرها القضاء.

وكشف أيضًا أن هناك ٧٦% من الكادر الصحي تعرضوا للتعنيف خلال عام وهي حالات شاذة ومتواجدة بكل المجالات فلا يوجد مجال ليس فيه انفلات أعصاب.

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