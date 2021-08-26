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«التجارة» تشهر بأحد مشاهير سناب شات وصاحب متجر لنشرهما إعلانات مضللة

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الرياض - محمد عبدالله - نشرت وزارة التجارة قرارًا بحق مخالفين لنظام التجارة الإلكترونية لنشرهما إعلانات على سناب شات عن منتج القهوة تضمنت تضليلًا وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهما بـ500 ألف ريال.

المخالف الأول مواطن، والعقوبات:

1- غرامة مالية (200,000) ريال.

2- إيقافه عن مزاولة الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين.

3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

المخالف الثاني مواطن والعقوبات:

1- غرامة مالية (300,000) ريال.

2- إيقافه عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين.

3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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