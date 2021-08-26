بالفيديو.. أول محامية كفيفة تروي تجربة نجاحها

الرياض - محمد عبدالله - روت المحامية ليلى القبي (أول محامية كفيفة)، قصة نجاحها وتحديها الظروف.

وتابعت خلال لقائها على قناة «السعودية»: توجهت لدراسة الأنظمة بكلية الحقوق، وفوجئت وكيلة الكلية بأنني أكتب خطابًا من دون أن تعرف أنني كفيفة، وبدأت منذ ذلك الوقت تساعدني.

واستكملت: بحثت بعد ذلك عن مكاتب محاماة للتدريب بعد التخرج، فلم أجد مكتبًا فبدأت أطور نفسي، حتى وجدت نفسي تدربت فيه عامين ونصف العام وبدأت الذهاب للمحاكم، وبدأت الاستعانة بجهاز يصور الأوراق ويحولها إلى طريقة برايل.

وواصلت: إنني الآن شريكة في مكتب محاماة ورسالتي للجميع بألا يدعوا شيئًا يحطمهم.

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