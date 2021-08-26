«اتفاق الرياض» يتصدر مباحثات سفير السعودية باليمن ودبلوماسيين أمريكيين

الرياض - محمد عبدالله - تصدر «اتفاق الرياض»، لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بالقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض, إضافة إلى دعم المملكة لليمن في شتى المجالات، مشيدين بالدعم الاقتصادي المستمر من المملكة لليمن، وآخرها منحة المشتقات النفطية، والجهود المشتركة في العمل الإنساني في اليمن.

وتتضمن بنود اتفاق الرياض، تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرًا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية،وتعيين رئيس الجمهورية بالتشاور محافظًا ومديرًا لأمن محافظة عدن خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق، فضلًا عن تعيين محافظي ومديري أمن بقية المحافظات.

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