القصيم : القبض على مواطن ادعى اتباع طرق خاطئة في علاج المرضى

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أن الجهات الأمنية قبضت على مواطنٍ في العقد الرابع من العمر، بعد بثه مقطعاً مصوراًعلى أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتهم فيه إحدى المؤسسات الصحية باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى، وعدم جدوى الأدوية التي تستخدم فيها، وأن ما يقدم من أدوية يعرض حياة المريض لمضاعفات خطيرة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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