شكرا لقرائتكم خبر عن في وقت قياسي.. جوازات جسر الملك فهد تنهي إجراءات المغادرين المتكدسين عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتح كافة مسارات الخروج وعددها ٤٠ مساراً

إنهاء التكدس خلال الساعة الأولى من عودة أنظمة الحاسب الآلي

بلغ عدد المغادرين خلال الثلاث ساعات الأول بعد عودة النظام أكثر من ١٣ ألف

على إثر التوقف الذي حدث ظهر اليوم، في كافة أنظمة المنافذ المرتبطة بمركز المعلومات الوطني، فعّلت جوازات جسر الملك فهد ظهر اليوم، خطط الطوارئ لمواجهة كثافة المسافرين، بتواجد ميداني لمدير المنفذ والمساعدين وبقوة الدعم والمساندة.

وقامت الجوازات بفتح كافة مسارات الخروج وعددها ٢٨ بالإضافة لفتح عدد ١٢ مسار من ساحة القدوم للمغادرة، وبذلك أصبح إجمالي المسارات المخصصة للمغادرة ٤٠ مسارا، مما أسهم في إنهاء التكدس خلال الساعة الأولى من عودة أنظمة الحاسب الآلي، وبلغ عدد المغادرين خلال الثلاث ساعات الأول بعد عودة النظام أكثر من ١٣ ألف