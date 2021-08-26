وزير الصحة يناقش التعاون للنهوض بالرعاية الصحية مع نظيره الأمريكي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الصحة، د. توفيق الربيعة، اليوم الخميس، مناقشة الأولويات المشتركة والتعاون في مجال الرعاية الصحية مع وزير الصحة الأمريكي.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أجريت اتصالًا مع وزير الصحة الأمريكي السيد خافير بيسير، حيث تم مناقشة الأولويات المشتركة والتعاون للنهوض بالرعاية الصحية ومحاربة الأوبئة”.

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