شكرا لقرائتكم وزير الصحة يناقش التعاون للنهوض بالرعاية الصحية مع نظيره الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26
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وزير الصحة يناقش التعاون للنهوض بالرعاية الصحية مع نظيره الأمريكي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير الصحة، د. توفيق الربيعة، اليوم الخميس، مناقشة الأولويات المشتركة والتعاون في مجال الرعاية الصحية مع وزير الصحة الأمريكي.
وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أجريت اتصالًا مع وزير الصحة الأمريكي السيد خافير بيسير، حيث تم مناقشة الأولويات المشتركة والتعاون للنهوض بالرعاية الصحية ومحاربة الأوبئة”.
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