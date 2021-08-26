الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

فتح باب القبول والتسجيل على وظائف الدفاع المدني

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني (رجال)، على رتبة “جندي”، لحمَلة شهادات الثانوية والدبلوم في التخصصات التالية:

– جندي إطفاء وإنقاذ.

– جندي قائد ومشغل آليات.

– جندي مفتش سلامة.

– جندي منسق عمليات.

– جندي مسعف.

– جندي إداري.

– جندي فني تصوير.

– جندي فني إنشاءات.

– جندي فني صيانة آليات.

– جندي فني صيانة منشآت.

– جندي فني اتصالات وإلكترونيات.

– جندي فني حاسب آلي.

– جندي فني موسيقى.

شروط وظائف المديرية العامة للدفاع المدني:

وبيّنت الإدارة، أنّ الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

طريقة التقديم على وظائف الدفاع المدني:

وأوضحت الإدارة، أنه سيتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم السبت الموافق 20 محرم 1443هـ، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 محرم 1443هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن التخصصات المطلوبة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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