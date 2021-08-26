وظائف شاغرة للجنسين في هيئة الهلال الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، على مسمى “أخصائي/ـة إسعاف وطب طوارئ”، وترغب الهيئة بشغلها عن طريق المسابقة الوظيفية؛ ذلك للعمل بفروع الهيئة في عدد من مناطق المملكة.

شروط وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي:

وبيّنت هيئة الهلال الأحمر، أنَّ الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في تخصص الخدمات الطبية الطارئة.

– أن يكون حاصلًا على تسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– أن يكون حاصلًا على دورة (BLS) ودورة (ACLS) سارية المفعول.

– أن يكون حاصلًا على إحدى هاتين الدورتين (PHTLSl/ITLS) سارية المفعول.

– أن يكون لائقًا صحيًا للوظيفة المطلوب شغلها حسب الشروط.

– القدرة على استخدام الحاسب الآلي.

– أن يجتاز الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلات الشخصية.

– أن يكون لدى المتقدم الاستعداد للعمل وفقًا لحاجة العمل بالهيئة بأي منطقة من مناطق المملكة.

– الأفضلية لمن لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

– يجب أن يكون المتقدم قد أكمل جميع جرعات لقاح كورونا (COVID-19).

التقديم على وظائف هيئة الهلال الأحمر:

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 29 أغسطس 2021م؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 2 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن المستندات المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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