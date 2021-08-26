الإهمال يضرب ملاعب الشباب في حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

يشكو أهالي حفر الباطن من إهمال ملاعب الشباب وغياب تام للصيانة والتأهيل وأصبحت الملاعب مهجورة في ظل وجود أكثر من 2000 لاعب يمثلون 32 فريقاً من فرق الحواري.

“متابعات الخليج 365” التقت برئيس رابطة أحياء حفر الباطن لكرة القدم الكابتن جابر الظفيري الذي ناشد المسؤولين في أمانة حفر الباطن بالالتفات لهذه الفئة المهمة من الشباب، حيث لا يوجد سوى ملعب واحد تقام عليه جميع المباريات حتى تهالك وأصبح بحاجة إلى صيانة مستمرة، مؤكدًا أن صيانة الإنارة تتم على حسابهم الخاص رغم تكلفتها العالية.

مطالب مشروعة

وأضاف الظفيري: طلبنا ليس تعجيزياً وهو حق مشروع لنا كرياضيين في ظل دعم حكومتنا الرشيدة وما توليه من اهتمام بهذه الفئة من الشباب التي بكل أسف تلقى إهمالاً من قبل المسؤولين، فنرى بعض المدن القريبة من حفر الباطن بها أكثر من ملعب مفتوح على مدار الساعة عكس محافظة حفر الباطن التي يوجد بها ملعب واحد فقط.

وبين جابر الظفيري: إن حفر الباطن بحاجة إلى 4 ملاعب مجهزة على الأقل لخدمة الشباب، مشيراً إلى أنهم في رابطة الأحياء يقومون بعمل كبير في حفظ أوقات الشباب وتنمية مواهبهم.

وفي ذات السياق تواصلت “متابعات الخليج 365” مع مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة حفر الباطن سعود الصقري للتعليق على مطالب الشباب إلا أنه لم يبدِ تجاوباً حول هذا الموضوع .

ملاعب الأحياء

ومن جانبه، أشار سعد نتيش الطوفعي إلى أنه يوجد في حفر الباطن ملاعب جاهزة داخل الأحياء ولكنها مهملة وتحتاج إلى الصيانة وبعض التعديلات، مؤكداً أن فرق الحارات تعتبر من أكثر الفرق على مستوى المملكة .

الجدير بالذكر أن عدد الملاعب في محافظة حفر الباطن 28 ملعباً وذلك حسب إحصائية عام 2020 م الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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