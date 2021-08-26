إيقاف مخالفين لأمن الحدود ارتكبا 14 جريمة سرقة بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مخالفين لنظام أمن الحدود تورطا في سرقة منازل ومحال تجارية بمحافظة جدة. وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية، أسفرت عن القبض على مخالفين من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا 14حادثة بذات النمط.



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