مليونا لتر معقمات وبرادات مياه تعمل بالقدم لحماية طلاب المدارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لحماية الطلاب في مدارس التعليم العام، تعكف شركة تطوير للمباني TBC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، على إنهاء استعداداتها لاستقبال العام الدراسي المقبل 2021 - 2022م، وفقا للمشاريع المسندة للشركة من قبل وزارة التعليم في مدارس المملكة.

وشرعت إدارة المرافق بالشركة في توريد مليوني لتر من معقمات الأسطح، وصابون الأيدي السائل، ومعقمات الأيدي، إضافة إلى تزويد عدد من إدارات التعليم بوحدات تنقية وتبريد مياه الشرب، متوافقة مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، باستخدام نظام الضغط بالقدم لشرب الماء، لضمان عدم ملامسة الطلاب لها بالأيدي.

وأوضحت الإدارة أنها أتمت توريد ما نسبته 98% من إجمالي احتياجات إدارات التعليم لمدارس الوزارة في المناطق والمحافظات، إضافة إلى أعمال الصيانة والنظافة والترميم الجارية في جميع المباني التعليمية التي تشرف عليها الشركة في جميع إدارات التعليم بالمملكة والبالغ عددها نحو 6600 مبنى.

وأفادت بأن الوزارة أسندت إليها مشروع توفير احتياج إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات من مواد التعقيم والتنظيف لمعالجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا إليها، واكتمل توريد قسم كبير منها إلى 47 إدارة تعليم.

يذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من عام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات الوزارة، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

احتياجات جرى توريدها للمدارس:







مليون لتر من معقمات الأسطح



470 ألف رول مناديل ورقية



10 آلاف جهاز قياس حرارة للجسم عن بعد



25 مليون كمامة طبية



1200 وحدة تنقية وتبريد مياه الشرب تعمل بالضغط بالقدم



65 ألف جهاز تكييف جديد



مواد ينتظر توريدها: