شكرا لقرائتكم خبر إزالة 82 لوحة إعلانية مخالفة بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة أن هذه الجهود جاءت للقضاء على ظاهر التشوه البصري وإزالة العشوائيات التي تخدش المظهر العام، مشيرة إلى أن اللوحات الإعلانية تخضع لتنظيم محدد يجب الالتزام به في وضع تلك اللوحات، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.
كما صادرت بلدية الغزة الفرعية 181 كجم من التمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الجولات التي نفذتها على المنشآت الغذائية للتأكد من التقيد بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.
وأكدت الأمانة استمرار الجولات التفتيشية على المنشآت الغذائية، والتأكد من مطابقة جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المنشآت غير الممتثلة.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 82 لوحة إعلانية مخالفة بالعاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.